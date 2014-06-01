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      • Могилевчанка забыла кошелек в магазине и лишилась более 1000 долларов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 20:08
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      Могилевчанка забыла кошелек в магазине и лишилась более 1000 долларов.

      С заявлением к правоохранителям обратилась 44-летняя могилевчанка, индивидуальный предприниматель, которая рассказала, что в одном из продуктовых магазинов города на улице Крупской, лишилась своего кошелька с наличностью. Оставив без присмотра портмоне, женщина не нашла ни его, ни 1065 долларов, которые лежали внутри.

      Оказалось, что деньги и кошелек забрала 64-летняя могилевчанка, уборщица одной из организаций города. Находясь в этом же магазине, она заметила чужое портмоне и забрала его. Деньги внутри женщина обнаружила только дома, но потратить их не успела.

      Против нарушительницы возбудили уголовное дело.
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