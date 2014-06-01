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      • Беларусь сняла ограничения для въезда и пребывания граждан Литвы и Латвии

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 20:03
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      Сегодня, 27 мая, Александр Лукашенко поручил снять все барьеры для граждан Литвы и Латвии для въезда и их пребывания в республике, а также отменить ПЦР-тесты для въезда в страну.

      Кроме того, в ходе оперативного совещания по актуальным вопросам с представителями правительства и администрации президента рассмотрели вопросы противодействия санкциям, функционирования финансового сектора, состояния дел на крупных промышленных предприятиях.

      Отдельной темой стали договоренности по итогам встречи с Владимиром Путиным в начале недели. Это, в частности, работа над совместными проектами в сфере импортозамещения, военно-техническое сотрудничество. Поднимался и вопрос строительства белорусского порта на российской Балтике.

      Совмину поручили по итогам полугодия организовать расширенное заседание под председательством главы государства, где уже конкретно и предметно рассмотрят все актуальные вопросы.
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