Беларусь сняла ограничения для въезда и пребывания граждан Литвы и Латвии

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Сегодня, 27 мая, Александр Лукашенко поручилдля въезда и их пребывания в республике, а также отменить ПЦР-тесты для въезда в страну.Кроме того, в ходе оперативного совещания по актуальным вопросам с представителями правительства и администрации президента рассмотрели вопросы противодействия санкциям, функционирования финансового сектора, состояния дел на крупных промышленных предприятиях.Отдельной темой стали договоренности по итогам встречи с Владимиром Путиным в начале недели. Это, в частности, работа над совместными проектами в сфере импортозамещения, военно-техническое сотрудничество. Поднимался и вопрос строительства белорусского порта на российской Балтике.Совмину поручили по итогам полугодия организовать расширенное заседание под председательством главы государства, где уже конкретно и предметно рассмотрят все актуальные вопросы.