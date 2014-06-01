В Минске заявили об украинских вооруженных группах в приграничной зоне

На территории Украины у белорусской границы отмечается нахождение вооруженных групп людей и одиночек, их можно расценивать как диверсантов. Такое заявление сегодня, 27 мая, сделал первый замглавы Государственного пограничного комитета Беларуси.
"Мы фиксируем нахождение у нашей границы вооруженных групп людей и одиночек. Но кто они? В Украине оружие раздавали всем подряд. Те, кто подходит к нашим рубежам, не имеют ни знаков различия, ни форменного обмундирования. Поэтому каждую группу можем расценивать как диверсионную. Мы готовы к ответным мерам на действия таких групп", - сказал Игорь Буткевич.
По его словам, "на южных рубежах Беларуси, на территории Украины, еще задолго до специальной операции началось формирование группировок вооруженных сил на Ровенском, Киевском и Черниговском направлениях, общая численность которых превышает 20 000 человек".
"Активно ведутся работы по наращиванию инженерных сооружений и заграждений на границе, есть факты минирования и разрушения объектов. Фактов прямого воздействия со стороны Вооруженных сил Украины, направленных на наши пограничные наряды на границе, мы не отмечаем, но вместе с тем фиксируем провокационные действия, связанные с порчей пограничных знаков или их разрушением, оставлением провокационных листовок и оскорбительных надписей и так далее", - рассказал представитель ведомства.
Он также сообщил, что для ведения разведки Украина активно использует беспилотники, плавсредства также без опознавательных знаков.
"Основой являются пограничные соглашения, обязательства, которые обе стороны должны неукоснительно выполнять, но с украинской стороны они не соблюдаются, некому даже предъявить претензии, не с кем расследовать пограничные инциденты. Вместе с тем, сейчас ситуация на белорусской границе остается контролируемой. Хочу вас заверить, что мы готовы реагировать на любые провокации, сдерживать возможные, в том числе агрессивные, выпады в наш адрес", - заключил Буткевич.