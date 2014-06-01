В Минске заявили об украинских вооруженных группах в приграничной зоне

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На территории Украины у белорусской границы отмечается нахождение вооруженных групп людей и одиночек, их можно расценивать как диверсантов. Такое заявление сегодня, 27 мая, сделал первый замглавы Государственного пограничного комитета Беларуси."Мы фиксируем нахождение у нашей границы вооруженных групп людей и одиночек. Но кто они? В Украине оружие раздавали всем подряд. Те, кто подходит к нашим рубежам, не имеют ни знаков различия, ни форменного обмундирования. Поэтому каждую группу можем расценивать как диверсионную. Мы готовы к ответным мерам на действия таких групп", - сказал Игорь Буткевич.По его словам, "на южных рубежах Беларуси, на территории Украины, еще задолго до специальной операции началось формирование группировок вооруженных сил на Ровенском, Киевском и Черниговском направлениях, общая численность которых превышает 20 000 человек"."Активно ведутся работы по наращиванию инженерных сооружений и заграждений на границе, есть факты минирования и разрушения объектов. Фактов прямого воздействия со стороны Вооруженных сил Украины, направленных на наши пограничные наряды на границе, мы не отмечаем, но вместе с тем фиксируем провокационные действия, связанные с порчей пограничных знаков или их разрушением, оставлением провокационных листовок и оскорбительных надписей и так далее", - рассказал представитель ведомства.Он также сообщил, что для ведения разведки Украина активно использует беспилотники, плавсредства также без опознавательных знаков."Основой являются пограничные соглашения, обязательства, которые обе стороны должны неукоснительно выполнять, но с украинской стороны они не соблюдаются, некому даже предъявить претензии, не с кем расследовать пограничные инциденты. Вместе с тем, сейчас ситуация на белорусской границе остается контролируемой. Хочу вас заверить, что мы готовы реагировать на любые провокации, сдерживать возможные, в том числе агрессивные, выпады в наш адрес", - заключил Буткевич.