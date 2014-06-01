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      • Беларусь ограничит пребывание граждан в трех районах у границ с Украиной

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 19:08
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      С 1 июня по 31 августа на территории трех районов Гомельской области Беларуси, которая граничит с Украиной, ограничивается пребывание граждан в пограничной полосе.

      В частности, как пояснили в Государственном пограничном комитете республики, временно ограничивается въезд, вход, временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов.

      Указанные ограничения не затронут лиц, выполняющих трудовые и служебные обязанности, участвующих в мероприятиях по охране государственной границы на указанной территории.

      В ведомстве также добавили, что до 31 августа приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов.
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