Беларусь ограничит пребывание граждан в трех районах у границ с Украиной

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С 1 июня по 31 августа на территорииБеларуси, которая граничит с Украиной,граждан в пограничной полосе.В частности, как пояснили в Государственном пограничном комитете республики, временно ограничивается въезд, вход, временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов.Указанные ограничения не затронут лиц, выполняющих трудовые и служебные обязанности, участвующих в мероприятиях по охране государственной границы на указанной территории.В ведомстве также добавили, что до 31 августа приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов.