Лукашенко призвал ЕАЭС сотрудничать в сфере продовольствия из-за кризиса

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Александрзаявил, что в связи с ожидаемым ростом в мире спроса на продукты питания ЕАЭС необходима тесная координация в вопросах продовольственной безопасности."Актуальным является предложение по разработке индикативных балансов в отношении товаров первой необходимости для внутреннего рынка ЕАЭС. У ЕАЭС хорошие позиции в вопросах, но из-за прогнозируемого ажиотажного спроса в мире на первоочередные продукты питания, необходимо тесная координация, чтобы не допустить дефицита отдельных товаров в наших государствах", - сказал Президент.Он добавил, что "к решению обозначенных проблем необходимо подтягивать и остальные страны-члены СНГ".