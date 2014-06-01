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      • Лукашенко призвал ЕАЭС сотрудничать в сфере продовольствия из-за кризиса

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 15:53
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      Александр Лукашенко заявил, что в связи с ожидаемым ростом в мире спроса на продукты питания ЕАЭС необходима тесная координация в вопросах продовольственной безопасности.

      "Актуальным является предложение по разработке индикативных балансов в отношении товаров первой необходимости для внутреннего рынка ЕАЭС. У ЕАЭС хорошие позиции в вопросах продовольственной безопасности, но из-за прогнозируемого ажиотажного спроса в мире на первоочередные продукты питания, необходимо тесная координация, чтобы не допустить дефицита отдельных товаров в наших государствах", - сказал Президент.

      Он добавил, что "к решению обозначенных проблем необходимо подтягивать и остальные страны-члены СНГ".
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