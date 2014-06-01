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      • Лукашенко заявил, что Беларусь может противостоять крупным государствам

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:30
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко заявил, что республика в военном отношении вполне способна противостоять самым крупным государствам.

      "Нужно воевать не числом, а умением, как когда-то говорил наш известный полководец. Это приобретает сегодня серьезную актуальность. Это говорит о том, что и такое небольшое по численности государство, как Беларусь, вполне способно противостоять самым крупным государствам", - сказал Президент.

      По его словам, армия республики готова при необходимости к боевым действиям.

      "Но еще раз подчеркиваю: горячая война - это то, что мы умеем делать и будем делать, если не дай бог придется. Информационное противоборство, которое предшествует горячей войне и сопровождает любое военное противостояние, очень важно. Считается, что воевать трудно с теми странами, которые имеют не только военную мощь, но и большую численность населения. Но сегодня исход военных действий уже не так зависит от этого фактора, как это было раньше", - добавил белорусский лидер.
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