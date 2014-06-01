Лукашенко заявил, что Беларусь может противостоять крупным государствам

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Александр Лукашенко заявил, что республика в военном отношении вполне способна"Нужно воевать не числом, а умением, как когда-то говорил наш известный полководец. Это приобретает сегодня серьезную актуальность. Это говорит о том, что и такое небольшое по численности государство, как Беларусь, вполне способно противостоять самым крупным государствам", - сказал Президент.По его словам, армия республики готова при необходимости к боевым действиям."Но еще раз подчеркиваю: горячая война - это то, что мы умеем делать и будем делать, если не дай бог придется. Информационное противоборство, которое предшествует горячей войне и сопровождает любое военное противостояние, очень важно. Считается, что воевать трудно с теми странами, которые имеют не только военную мощь, но и большую численность населения. Но сегодня исход военных действий уже не так зависит от этого фактора, как это было раньше", - добавил белорусский лидер.