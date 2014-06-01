Беларусь обеспокоена полетами разведывательной авиации НАТО у ее границ

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проводит полеты у границ Беларуси, изучая территорию, что беспокоит Минск. Об этом сегодня, 26 мая, заявил министр обороны республики."Мы прекрасно понимаем, что все те полеты, которых происходит десятки в сутки, это - оперативное изучение территории, подготовка летчиков. Нас это не может не беспокоить. Не дай бог, чтобы это стало театром военных действий в будущем. У наших границ ежедневно фиксируется множество полетов разведывательной авиации НАТО. В Минске очень пристально следят за действиями альянса, вырабатывают комплекс мер, чтобы не допустить перехода в горячую фазу напряжения, которое сложилось вокруг наших границ", - сказал Виктор Хренин.По его словам, в Европе, недалеко от границ республики, проводятся учения стран НАТО, в том числе "Защитник Европы - 2022"."Под его видом совершаются дополнительные маневры - всего 21 учение. Все они объединены общим замыслом. Большинство участников учений - это военные США.Мы отслеживаем развитие вооруженных сил в странах НАТО, включая появление новых технологий, вооружения. Исходя из этого, мы продумываем и прогнозируем возможные риски, вызовы и угрозы для нас, вырабатываем адекватные меры противодействия. Мы никому не угрожаем. Мы хотим жить на своей земле, развиваться, быть независимыми и самостоятельными. Вооруженные силы у нас не являются инструментом ведения войны. Это инструмент недопущения войны прежде всего", - заключил глава оборонного ведомства.