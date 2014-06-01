В Беларуси создадут оперативное командование на украинском направлении

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В белорусской армии создадут. Такое заявление сегодня, 26 мая, сделал Александр"К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт. Мы не можем не уделять этому внимания. Мы об этом уже говорили, министр обороны тогда предложил нам еще одно оперативное командование открыть на южном направлении. Это было еще в 2021 году. Мы тогда понимали, что что-то нужно делать, но время так динамично нас подтолкнуло к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. То есть, вместе с западом, северо-западом будет и южное крыло", - отметил Президент.По его словам, уже сегодня военные ремпублики вынуждены "на ходу" отрабатывать защиту южных границ, включая ротацию вооруженных сил."Это условие военного времени. Но пока без войны. Я чувствую, и информацию получаю, что ребята ведут себя там достойно. Ну и нам нужно планирование отрабатывать в этих условиях - если, не дай бог, война, как действовать будем", - заключил белорусский лидер.