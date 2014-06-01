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      • Головченко назвал цель санкций Запада против России и Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 14:46
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      Премьер-министр Беларуси заявил, что санкции Запада против Минска и Москвы преследуют цель затормозить технологическое развитие двух стран и всего ЕАЭС.

      "Много было сказано об успехах, которых достигли наши государства как индивидуально, так и коллективно в рамках функционирования ЕАЭС. Но, как мы видим, не все радуются успехам Беларуси и других членов союза. Те санкции, с которыми столкнулись сегодня Минск и Москва, преследуют вполне определенные цели. Главная из них – затормозить технологическое развитие конкурентов, в качестве которых им видится и наш союз", - сказал Роман Головченко.

      Он добавил, что в условиях санкционного давления членам ЕАЭС нужно решить вопросы замещения импорта критически важных товаров, "без которых в одночасье оказалась часть наших потребителей и производителей", и создание новых наукоемких и конкурентных производств на мировом рынке.
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