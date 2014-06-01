Головченко назвал цель санкций Запада против России и Беларуси

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Премьер-министрзаявил, чтопротив Минска и Москвы преследуют цель затормозить технологическое развитие двух стран и всего ЕАЭС."Много было сказано об успехах, которых достигли наши государства как индивидуально, так и коллективно в рамках функционирования ЕАЭС. Но, как мы видим, не все радуются успехам Беларуси и других членов союза. Те санкции, с которыми столкнулись сегодня Минск и Москва, преследуют вполне определенные. Главная из них – затормозить технологическое развитие конкурентов, в качестве которых им видится и наш союз", - сказал РоманОн добавил, что в условиях санкционного давления членам ЕАЭС нужно решить вопросы замещения импорта критически важных товаров, "без которых в одночасье оказалась часть наших потребителей и производителей", и создание новых наукоемких и конкурентных производств на мировом рынке.