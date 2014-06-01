Путин договорился с Лукашенко о финансировании проектов по микроэлектронике

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Москва и Минско финансировании проектов по производству. Такое заявление сегодня, 26 мая, сделал президент РФ Владимир"У нас есть возможность работать спо целому ряду направлений, связанных с кооперацией, и мы обязательно будем это делать, потому что Беларусь сохранила определенные, очень важные для нас компетенции, в том числе в микроэлектронике. Мы с президентом Лукашенко встречались в Сочи, говорили об этом, даже договорились выделить отдельноена производственные проекты внутри Беларуси, продукты которых будут востребованы в самой РФ. У нас высокотехнологичные сферы развиваются, и мы бы хотели, чтобы мы делали это вместе с нашими партнерами по ЕврАзЭС. Можно и нужно восстанавливать эти компетенции совместной работы", - сказал российский лидер.