Лукашенко заявил о модернизации ВС Беларуси из-за событий на Украине

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Александрзаявил, что принципыармии страны изменены после. Данную тему он затронул в ходе совещания в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности."Посмотрите, мы с вами, недавно встречаясь, до военной операции РФ в Украине, совсем по-иному мыслили о дальнейшем развитии и модернизации наших вооруженных сил. Прошло 3 месяца противостояния Украины и России, этой военной операции, мы увидели, что нам не нужно проводить такую модернизацию, как мы тогда замахнулись: очень дорогостоящую и для нашей республики, для наших условий вообще неприемлемую. Мы поняли, какая должна быть у нас армия", - сказал глава государства.Министр обороны Виктор Хренин проинформировал Президента, что согласно поставленной задаче и с учетом складывающейся обстановки, оценки опыта военных действий на Украине ведомство уточнило подходы к развитию вооруженных сил.