  • » » Лукашенко заявил о модернизации ВС Беларуси из-за событий на Украине

      • Лукашенко заявил о модернизации ВС Беларуси из-за событий на Украине

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 14:36
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко заявил, что принципы модернизации армии страны изменены после событий на Украине. Данную тему он затронул в ходе совещания в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности.

      "Посмотрите, мы с вами, недавно встречаясь, до военной операции РФ в Украине, совсем по-иному мыслили о дальнейшем развитии и модернизации наших вооруженных сил. Прошло 3 месяца противостояния Украины и России, этой военной операции, мы увидели, что нам не нужно проводить такую модернизацию, как мы тогда замахнулись: очень дорогостоящую и для нашей республики, для наших условий вообще неприемлемую. Мы поняли, какая должна быть у нас армия", - сказал глава государства.

      Министр обороны Виктор Хренин проинформировал Президента, что согласно поставленной задаче и с учетом складывающейся обстановки, оценки опыта военных действий на Украине ведомство уточнило подходы к развитию вооруженных сил.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь