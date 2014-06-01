НАТО вступила в глобальное противостояние с Россией - Лукашенко

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Сегодня, 26 мая, Александрзаявил, что по замыслу США Европа иВ ходе совещания в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности, Президент отметил, что события, происходящие в сопредельных странах, свидетельствуют о высокой динамике изменений угроз военной безопасности Беларуси."Трансформируются взгляды на применение военной силы и способы вооруженной борьбы. Штаты и их сателлиты продолжают реализацию курса на обострение отношений со всем миром фактически. Наращивают военное присутствие вблизи границ Беларуси как союзника РФ и проводят масштабные учения. Под прикрытием оборонительной тематики маневров НАТО у границ Беларуси в Польше и государствах Балтии отрабатывают вопросы переброски войск из США и Западной Европы, создания и применения группировок", - сказал белорусский лидер.