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      • НАТО вступила в глобальное противостояние с Россией - Лукашенко

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 13:23
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      Сегодня, 26 мая, Александр Лукашенко заявил, что по замыслу США Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией.

      В ходе совещания в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности, Президент отметил, что события, происходящие в сопредельных странах, свидетельствуют о высокой динамике изменений угроз военной безопасности Беларуси.

      "Трансформируются взгляды на применение военной силы и способы вооруженной борьбы. Штаты и их сателлиты продолжают реализацию курса на обострение отношений со всем миром фактически. Наращивают военное присутствие вблизи границ Беларуси как союзника РФ и проводят масштабные учения. Под прикрытием оборонительной тематики маневров НАТО у границ Беларуси в Польше и государствах Балтии отрабатывают вопросы переброски войск из США и Западной Европы, создания и применения группировок", - сказал белорусский лидер.
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