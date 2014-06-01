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      • Беларусь недополучит 14 миллиардов долларов экспортной выручки

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 11:11
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      Санкции и конфликт на Украине могут привести к снижению экспорта Беларуси в 2022 году на 30%. Такое заявление сегодня, 25 мая, сделал первый заместитель премьер-министра страны. 

      "Лишь из-за прямого санкционного воздействия за 4 месяца мы недополучили 2,3% ВВП. Негативное влияние недружественных действий нарастает. В целом санкционные ограничения и утрата украинского рынка оцениваются в 14 миллиардов долларов потери экспортной выручки до конца года", - сказал Николай Снопков.

      Он добавил, что сейчас прямое влияние санкций затронуло примерно 20% экономики республики, косвенно распространилось на всю ее оставшуюся часть.
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