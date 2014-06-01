Беларусь недополучит 14 миллиардов долларов экспортной выручки

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Санкции и конфликт на Украине могут привести к снижению экспорта Беларуси в 2022 году на 30%. Такое заявление сегодня, 25 мая, сделал первый заместитель премьер-министра страны."Лишь из-за прямого санкционного воздействия за 4 месяца мы недополучили 2,3% ВВП. Негативное влияние недружественных действий нарастает. В целом санкционные ограничения и утрата украинского рынка оцениваются вдо конца года", - сказал Николай Снопков.Он добавил, что сейчас прямое влияние санкций затронуло примерно 20% экономики республики, косвенно распространилось на всю ее оставшуюся часть.