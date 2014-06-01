Тест-системы для выявления оспы обезьян планируют разработать в Беларуси к середине июня

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Отечественныепланируют разработать в Беларуси к середине июня. Такое заявление сегодня, 24 мая, сделал замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач."У нас данные разработки ведутся оперативно. Мы ожидаем, что до середины июня будет диагностикум. Этой работой занимается РНПЦ эпидемиологии и микробиологии", - сказал Александр Тарасенко.Он отметил, что при возникновении необходимости провести дифференциальную диагностику в более ранний срок биологический материал передадут в научный центр вирусологии "Вектор" (РФ). Соответствующая договоренность есть с Роспотребнадзором.Замминистра напомнил, что в Советскои Союзе вакцинация против оспы проводилась примерно до 1982 года."Если же массовые случаи заболевания будут зарегистрированы в Беларуси, рискует в первую очередь население в возрасте до 40 лет. На данный момент вопрос вакцинации не стоит, он будет решаться с учетом развивающейся эпидситуации", - заключил Александр Тарасенко.