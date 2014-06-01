  • » » Тест-системы для выявления оспы обезьян планируют разработать в Беларуси к середине июня

      • Тест-системы для выявления оспы обезьян планируют разработать в Беларуси к середине июня

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:21
      (голосов: 0)
      Отечественные тест-системы для выявления оспы обезьян планируют разработать в Беларуси к середине июня. Такое заявление сегодня, 24 мая, сделал замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач.

      "У нас данные разработки ведутся оперативно. Мы ожидаем, что до середины июня будет диагностикум. Этой работой занимается РНПЦ эпидемиологии и микробиологии", - сказал Александр Тарасенко.

      Он отметил, что при возникновении необходимости провести дифференциальную диагностику в более ранний срок биологический материал передадут в научный центр вирусологии "Вектор" (РФ). Соответствующая договоренность есть с Роспотребнадзором.

      Замминистра напомнил, что в Советскои Союзе вакцинация против оспы проводилась примерно до 1982 года.

      "Если же массовые случаи заболевания будут зарегистрированы в Беларуси, рискует в первую очередь население в возрасте до 40 лет. На данный момент вопрос вакцинации не стоит, он будет решаться с учетом развивающейся эпидситуации", - заключил Александр Тарасенко.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь