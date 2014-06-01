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      • Мининформ Беларуси опровергает запрет на продажу книги Оруэлла «1984»

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:13
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      Мининформ Беларуси опровергает запрет на продажу книги британского писателя Джорджа Оруэлла «1984».

      В частности, 18 мая ряд СМИ, признанные экстремистскими источниками, распространили новость о том, что в стране запретили продавать этот роман. Первое опровержение Министерство дало телеканалу ОНТ в тот же день, когда слух распространился.

      "Это фейк, никто эту книгу не запрещал и не мог, так как она не признана ни экстремистской, ни еще какой-либо вредной, чтобы изъять ее из продажи. Солидные издания, называющие себя СМИ, не должны так бурно реагировать на фейковые вбросы экстремистских источников", - отметили в ведомстве.
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