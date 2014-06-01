Москва и Минск согласовали проект меморандума по биологической безопасности

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согласовали проект"24 мая в Москве состоялись российско-белорусские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности. Особое внимание уделили военно-биологической деятельности на территории Украины. Стороны согласовали проект двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства России.Там добавили, что в ходе консультаций была отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках.