Беларусь рассматривает возможность производства комплектующих к МС-21

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использования своими авиакомпаниями российских самолетов, а также освоения импортозамещающего выпуска в странек самолетам Sukhoi Superjet 100 иВ частности, как пояснили в Минтрансе республики, в области грузовой авиации идет изучение возможности эксплуатации российского самолета Ил 96-400Т.Что касается авиаремонтных предприятий страны, прорабатывается вопрос освоения в Беларуси "импортозамещающего производства комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100, МС-21 и их технического обслуживания".В пресс-центре ведомства добавили, что в условиях западных санкций в отношении белорусской авиаотрасли, отечественные авиакомпании переориентировали работу в восточном и южном направлениях."Регулярные рейсы выполняются в 16 аэропортов 8 стран. Рейсы на регулярной основе в Национальный аэропорт "Минск" выполняют 3 авиаперевозчика. В сфере грузовой авиации рассматривается возможность осуществления перевозок в азиатский регион путем привлечения логистических операторов. Для стабилизации финансово-экономического положения авиационных организаций реализуются антикризисные планы мер, направленные на переориентацию экспортных потоков, оптимизацию затрат, повышение финансовой дисциплины. Задача – сохранение трудовых коллективов", - заключили в министерстве.