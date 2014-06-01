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      • Беларусь рассматривает возможность производства комплектующих к МС-21

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 21:03
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      Беларусь прорабатывает возможность использования своими авиакомпаниями российских самолетов, а также освоения импортозамещающего выпуска в стране комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

      В частности, как пояснили в Минтрансе республики, в области грузовой авиации идет изучение возможности эксплуатации российского самолета Ил 96-400Т.

      Что касается авиаремонтных предприятий страны, прорабатывается вопрос освоения в Беларуси "импортозамещающего производства комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100, МС-21 и их технического обслуживания".

      В пресс-центре ведомства добавили, что в условиях западных санкций в отношении белорусской авиаотрасли, отечественные авиакомпании переориентировали работу в восточном и южном направлениях.

      "Регулярные рейсы выполняются в 16 аэропортов 8 стран. Рейсы на регулярной основе в Национальный аэропорт "Минск" выполняют 3 авиаперевозчика. В сфере грузовой авиации рассматривается возможность осуществления перевозок в азиатский регион путем привлечения логистических операторов. Для стабилизации финансово-экономического положения авиационных организаций реализуются антикризисные планы мер, направленные на переориентацию экспортных потоков, оптимизацию затрат, повышение финансовой дисциплины. Задача – сохранение трудовых коллективов", - заключили в министерстве.
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