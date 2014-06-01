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      • В украинских областях на границе с Беларусью запретили движение в приграничной полосе

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 19:36
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      В украинских областях на границе с Беларусью запретили движение в приграничной полосе.

      В частности, речь идет о 3 регионах - Киевской, Житомирской и Ровенской областях. Там запрещены перемещения гражданских лиц в километровой полосе от линии границы, кроме территории населенных пунктов, которые непосредственно прилегают к госгранице.

      В пресс-центре администрации Ровенской области добавили, что "запрещено передвижение лиц и транспортных средств, выполнение всех видов работ за пределами населенных пунктов с 22:00 до 05:00".

      Помимо этого, ограничено использование видео- и фоторегистраторов. Власти также запретили гражданским лицам ношение камуфлированной одежды, охоту и рыбалку на данной территории.

      "Сельскохозяйственные работы разрешается производить при условии заблаговременного информирования подразделения охраны государственной границы. Ограничения будут действовать до окончания на Украине военного положения", - добавили в администрации.
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