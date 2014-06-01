Запад подтолкнул Беларусь активно заниматься экономикой, заявил Лукашенко

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Александрзаявил на встрече с Владимиром Путиным, чтоМинск и Москву"Это время возможностей. Они, Запад, сами того не понимая, нас подтолкнули заниматься более интенсивно своей экономикой. Наши правительства определили основные направления по импортозамещению, даже посчитали, во что это обойдется, деньги совсем небольшие, не хочу сейчас публично называть… Мы выйдем по основным моментам, где не хватает комплектующих и прочее, на хорошее импортозамещение", - сказал Президент.По его словам, хорошее сотрудничество у двух стран и по линии безопасности."Мы уже хорошо работаем в сфере безопасности по производству того, что нужно нашей совместной армии. Экономика Союзного государства, несмотря на санкции, неожиданно интенсивно укрепляется. Возьмите инфляцию, возьмите безработицу. Она оказалась меньше. И рубль укрепляется бешеными темпами. Чтобы мы тут не переборщили. Неожиданные вещи происходят. Ну, это для них (запада) неожиданные. Мы-то ожидали, что это будет", - заключил белорусский лидер.