Путин рассказал об интеграции России и Беларуси

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Каждый шаг дальнейшей интеграции, связанный со строительством Союзного государства, выверяется, с тем чтобы создавать основательную базу для экономического развития. Такое заявление сегодня, 23 мая, сделал Владимирв ходе встречи с Александром"Я уже не говорю о процессах дальнейших, связанных со строительством Союзного государства. Здесь мы, как и договаривались, делаем все это спокойно, без всякой спешки. Каждый шаг выверяем, с тем чтобы каждый этот шаг укреплял нас, наши политические системы, создавал бы условия для их развития, создавал бы фундаментальную, хорошую, основательную базу для экономического развития", - отметил российский лидер.Он добавил, что уочень много направлений совместной работы. Одним из основных вопросов Президент РФ назвал промышленную кооперацию.