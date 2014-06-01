Лукашенко представил ООН идеи по урегулированию конфликта на Украине

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Александрв послании генеральному секретарюАнтониу Гутеррешу заявил, что дляЗападу нужно воздержаться от поставок вооружений и информационных войн."Беларусь призывает страны объединиться и не допустить перерастания регионального конфликта в полномасштабную мировую войну. Все вместе и каждый в своей роли мы многое можем сделать уже сегодня: воздержаться от поставок вооружений, от информационной войны и любых провокаций, от раздувания человеконенавистнической риторики в СМИ, от поощрения расизма и дискриминации по причине национальной, культурной, языковой и религиозной принадлежности, от легализации и направления наемников", - сказано в послании, которое передал Генсеку постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.Белорусский лидер призвал сообща противостоять ограничительным мерам в торговле."Нужно отказаться от разрушения ООН и многосторонних механизмов сотрудничества, к чему ведет нынешняя политика по ограничению участия или даже исключению из их работы отдельных стран. К сожалению, нам видится, что ООН уже в ближайшем будущем может повторить незавидную судьбу Лиги наций. В общих интересах не дать конфликту обрести затяжной характер с разрушительными последствиями для устойчивого развития", - сказано в документе.Глава государсвта не обошел стороной и роль ООН в урегулировании конфликта. Он приветствовал последние встречи Гутерреша в Киеве и Москве, в то же время призвав руководителя ООН организовать содержательные контакты и с другими вовлеченными в конфликт сторонами - США и другими западными государствами.