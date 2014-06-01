Мединский призвал Беларусь продвигать правду о Второй мировой войне

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должны говорить миру. Такое заявление сегодня, 23 мая, сделал помощник президента РФ Владимир"Нам нужно просто говорить правду о Великой Отечественной – ничего более. Память об этом и останавливает нас от большой войны. Мы хотим мира сейчас больше, чем кто бы то ни было. Уж точно больше, чем американцы, которые последний раз войну у себя видели во время войны Севера и Юга, полтораста лет назад. И РФ, и Беларусь, и русский, и белорусский народы, которые, скажу откровенно, я считаю единым народом культурно, этнически и семейно… Кстати, как и украинский. Мы знаем о том, что такое большая война, не по рассказам, не по кино. Мы это видели сами. Нам ... ничего скрывать. Нам надо просто правду говорить", - сказал Мединский.По его словам, "правда заключается в том, что СССР в годы Второй мировой войны взял на себя уничтожение примерно 2/3, от 64 до 68% по разным оценкам, военного, промышленного и человеческого потенциала объединенной нацистской Европы."Остальную треть взяли на себя союзники наши вместе взятые. Если мы возьмем с вами потери мирных жителей. У нас из 27 миллионов 18 миллионов – мирные жители, это минимальная цифра. Что это как не сознательный геноцид советского населения? В первую очередь Беларуси, северо-западных и западных областей России и Украины", - добавил помощник российского лидера.