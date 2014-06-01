Александра Саснович победила на старте открытого чемпионата Франции по теннису

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Александраоткрытого чемпионата Франции по теннисуВ 1/64 финалаона обыграла в двух партиях Ван Синьюй (Китай) - 6:4, 6:1. Во втором раунде соперницей белоруски будет победительница матча между представительницей Великобритании Эммой Радукану и чешской теннисисткой Линдой Носковой.Лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко в 1/64 финала встретится с Хлоей Паке (Франция). Соперницей бывшего лидера мирового рейтинга Виктории Азаренко будет Ана Богдан (Румыния).Нынешний открытый чемпионат Франции будет 121-м по счету, он завершится 5 июня. Его общий призовой фонд составит 43,6 млн евро.