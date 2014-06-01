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      • Рада поддержала запрет на ввоз медпрепаратов из России и Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 19:07
      (голосов: 0)
      Верховная Рада Украины во втором чтении приняла закон о запрете ввоза в страну медпрепаратов, изготовленных в России и Беларуси.

      "Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №7313 о запрете ввоза медицинских препаратов, изготовленных на территории России и Беларуси", - сказано в Telegram-канале партии "Слуга народа".

      Кроме того, украинский парламент проголосовал за выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке и из соглашения о борьбе с незаконной миграцией и выход из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне.
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