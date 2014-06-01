Рада поддержала запрет на ввоз медпрепаратов из России и Беларуси

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Верховная Рада Украины во втором чтении приняла закон о"Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №7313 о запрете ввоза медицинских препаратов, изготовленных на территории России и Беларуси", - сказано в Telegram-канале партии "Слуга народа".Кроме того, украинский парламент проголосовал за выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке и из соглашения о борьбе с незаконной миграцией и выход из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне.