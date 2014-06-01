Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

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Александр, чтобы провестис Владимиром"Сочи вновь стал площадкой для важных межгосударственных диалогов", - написал мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.По его словам, президенты рассмотретя ключевые вопросы по взаимодействию в рамках нынешних политических условий."Для нас очень важно, что в Сочи принимаются решения, значимые для развития всей страны, укрепляются отношения между государствами. Для Сочи это дополнительная возможность для роста и продвижения возможностей курорта на международном уровне", - добавил мэр.Напомним, переговоры лидеров двух стран пройдут завтра, 23 мая.