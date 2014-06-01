Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Александр Лукашенко прибыл в Сочи, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным.
"Сочи вновь стал площадкой для важных межгосударственных диалогов", - написал мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.
По его словам, президенты рассмотретя ключевые вопросы по взаимодействию в рамках нынешних политических условий.
"Для нас очень важно, что в Сочи принимаются решения, значимые для развития всей страны, укрепляются отношения между государствами. Для Сочи это дополнительная возможность для роста и продвижения возможностей курорта на международном уровне", - добавил мэр.
Напомним, переговоры лидеров двух стран пройдут завтра, 23 мая.