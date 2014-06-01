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      • Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 19:04
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      Александр Лукашенко прибыл в Сочи, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным.

      "Сочи вновь стал площадкой для важных межгосударственных диалогов", - написал мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

      По его словам, президенты рассмотретя ключевые вопросы по взаимодействию в рамках нынешних политических условий.

      "Для нас очень важно, что в Сочи принимаются решения, значимые для развития всей страны, укрепляются отношения между государствами. Для Сочи это дополнительная возможность для роста и продвижения возможностей курорта на международном уровне", - добавил мэр.

      Напомним, переговоры лидеров двух стран пройдут завтра, 23 мая.
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