В Борисове благодаря пожарному извещателю спаслись 10 человек

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В Борисове, 6 из них дети.Информация о загорании жилого дома на улице Ленинградской в Борисове поступила в МЧС сегодня, 21 мая, в 00:41. Прибывшие на место спасатели выяснили, что наблюдается плотное задымление на втором этаже трехэтажного жилого дома. На тот момент в доме находились 10 человек.Из-за задымления на втором этаже сработал автономный пожарный извещатель. От звука прибора проснулись хозяин и один ребенок. Они разбудили остальных взрослых и детей. Все самостоятельно вышли на улицу до прибытия подразделений МЧС.Пожар повредил комнату и имущество на втором этаже, комната на третьем этаже, чердачное помещение и кровля на площади 16 кв.м.Причина возгорания выясняется.