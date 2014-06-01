Лукашенко подписал закон о расширении полномочий внутренних войск МВД

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Александр, предусматривающийстраны. Документ уже выложен на Национальном правовом интернет-портале.Ранее коррективы в законы по вопросам деятельности внутренних войск министерства внутренних дел приняли обе палаты парламента республики. Документ вносит правки в 2 закона - "О внутренних войсках МВД Беларуси" и "О борьбе с терроризмом".Уточняются задачи внутренних войск за счет их участия в охране общественного порядка, обеспечении правового режима в зоне проведения контртеррористической операции, безопасности охраняемых лиц и объектов, а также в мероприятиях по усилению охраны госграницы.Кроме того, внутренние войска наделяются полномочиями на применение боевой и спецтехники для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка.МВД наделяется полномочиями по определению порядка отбора граждан, призываемых во внутренние войска и военнослужащих срочной военной службы внутренних войск для прохождения службы в органах внутренних дел.Устанавливается обязанность для внутренних войск обеспечить безопасность своих военнослужащих, лиц гражданского персонала внутренних войск, а также близких военнослужащих и лиц гражданского персонала.Большинство положений закона вступает в силу после его официального опубликования.