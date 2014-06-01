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      • Лукашенко подписал закон о расширении полномочий внутренних войск МВД

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 21:42
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      Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий расширение полномочий и задач внутренних войск МВД страны. Документ уже выложен на Национальном правовом интернет-портале.

      Ранее коррективы в законы по вопросам деятельности внутренних войск министерства внутренних дел приняли обе палаты парламента республики. Документ вносит правки в 2 закона - "О внутренних войсках МВД Беларуси" и "О борьбе с терроризмом".

      Уточняются задачи внутренних войск за счет их участия в охране общественного порядка, обеспечении правового режима в зоне проведения контртеррористической операции, безопасности охраняемых лиц и объектов, а также в мероприятиях по усилению охраны госграницы.

      Кроме того, внутренние войска наделяются полномочиями на применение боевой и спецтехники для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка.

      МВД наделяется полномочиями по определению порядка отбора граждан, призываемых во внутренние войска и военнослужащих срочной военной службы внутренних войск для прохождения службы в органах внутренних дел.

      Устанавливается обязанность для внутренних войск обеспечить безопасность своих военнослужащих, лиц гражданского персонала внутренних войск, а также близких военнослужащих и лиц гражданского персонала.

      Большинство положений закона вступает в силу после его официального опубликования.
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