  • » » Лукашенко: Минск купил у Москвы нужное количество "Искандеров" и С-400

      • Лукашенко: Минск купил у Москвы нужное количество "Искандеров" и С-400

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 19:12
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      Сегодня, 19 мая, Александр Лукашенко заявил, что Минск купил у России нужное количество комплексов "Искандер" и С-400.

      "Мы договорились с [Владимиром] Путиным, мы купили у вас нужное количество этих "Искандеров", С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести, колоссальный", - сказал Президент на встрече с губернатором Нижегородской области РФ Глебом Никитиным.

      Напомним, в начале мая белорусский лидер заявил, что Минск надеется оставить у себя российские ЗРК С-400 и ракетные комплексы "Искандер".
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