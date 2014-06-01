Лукашенко: Минск купил у Москвы нужное количество "Искандеров" и С-400

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Сегодня, 19 мая, Александр Лукашенко заявил, что Минск"Мы договорились с [Владимиром] Путиным, мы купили у вас нужное количество этих "Искандеров", С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести, колоссальный", - сказал Президент на встрече с губернатором Нижегородской области РФ Глебом Никитиным.Напомним, в начале мая белорусский лидер заявил, что Минск надеется оставить у себя российские ЗРК С-400 и ракетные комплексы "Искандер".