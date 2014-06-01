  • » » Лукашенко призвал не "баламутить народ" слухами об объединении с Россией

      • Лукашенко призвал не "баламутить народ" слухами об объединении с Россией

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 14:05
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко заявил, что республика и Россия сотрудничают как два независимых государства и не нужно баламутить народ, что "кто-то теряет независимость, кто-то кого-то поглощает".

      "Нет, вот нужно обязательно взбаламутить народ и там, и здесь, что уже вот кто-то теряет независимость, кто-то кого-то поглощает. Пошли уже такие тенденции. Как будто нам нечем сегодня заниматься! Ну, сотрудничаем же, две независимых страны? Сотрудничаем, причем по всем направлениям, даже всего не расскажешь публично", - сказал глава государства.

      По его словам, в вопросе союзной интеграции нужно продвигаться поэтапно.

      "Тогда мы не будем кричать, что нам надо срочно единую валюту вводить, срочно единый парламент, как будто это главное. У нас есть парламентское собрание. Так давайте задействуем это. У нас есть общее правительство. Давайте его раскрутим. У нас есть высший коллективный орган власти (Высший государственный совет Союзного государства). Давайте их задействуем. Выдохнутся - будем думать, что создавать взамен", - добавил Президент.
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