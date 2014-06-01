Лукашенко рассчитывает до конца года разработать ракету типа "Искандер"

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Сегодня, 19 мая, Александрзаявил, что рассчитывает к концу 2022 года при содействии РоссииНесколько дней назад на полях саммита ОДКБ в Москве президенты Беларуси и РФ обсудили ряд вопросов оборонно-промышленного комплекса, в частности, совместную работу в области ракетостроения. До этого глава государства говорил о договоренностях с Россией о помощи Минску в сфере ракетного производства, создании белорусской стороной своей новой ракеты, в том числе ракет образца "Искандер"."С [Владимиром] Путиным обсуждали проблему ракетостроения. Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаем. Мы значительно продвинулись, но с россиянами быстрее создадим нормальную ракету - компетенций у них побольше. Мы и сами ее сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то мы к концу этого года получим ракету типа "Искандер", - добавил белорусский лидер.