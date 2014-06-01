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      • В США надругались над белорусским флагом

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:54
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      Следственный комитет Беларуси сообщил, что завел дело против белоруса, который, будучи в США, надругался над белорусским государственным флагом.

      По информации следствия, 28-летний мужчина, находясь на аллее флагов государств мира на территории США, облил краской размещенный там госфлаг Беларуси, а затем вывесил под ним табличку с текстом Country aggressor и разместил на том же месте полотнище бело-красно-белого цвета.

      Его действия фиксировались видеозаписью, которую подозреваемый разместил в интернете на всеобщее обозрение. Видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела.

      Против мужчины возбудили уголовное дело за "надругательство над государственным флагом Беларуси". Максимальное наказание, которое ему грозит, лишение свободы на 3 года.
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