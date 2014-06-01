Евросоюз не принял шестой пакет санкций против России, нефтяное эмбарго заблокировано

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Евросоюза против России. Такое заявление сегодня, 18 мая, сделал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в Брюсселе."Должен сказать, что до настоящего момента мы не смогли принять решение. Мы намерены обсудить эту тему в ближайшие дни. Отмечу, объявление о намерении ввести эмбарго на нефть из РФ не спровоцировало серьезного роста цен на энергоресурсы", - пояснил еврокомиссар.Отметим, шестой пакет санкций подразумевает введение нефтяного эмбарго. Вместе с тем многие страны, в том числе Венгрия, блокируют его принятие.