Евросоюз не принял шестой пакет санкций против России, нефтяное эмбарго заблокировано

Шестой пакет санкций Евросоюза против России заблокирован. Такое заявление сегодня, 18 мая, сделал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в Брюсселе.
"Должен сказать, что до настоящего момента мы не смогли принять решение. Мы намерены обсудить эту тему в ближайшие дни. Отмечу, объявление о намерении ввести эмбарго на нефть из РФ не спровоцировало серьезного роста цен на энергоресурсы", - пояснил еврокомиссар.
Отметим, шестой пакет санкций подразумевает введение нефтяного эмбарго. Вместе с тем многие страны, в том числе Венгрия, блокируют его принятие.