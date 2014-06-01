ГАИ Минска задержала водителя с 2,26 промилле алкоголя.
Данные о том, что на улице Шугаева машиной марки "Пежо" управляет мужчина с явными признаками опьянения, поступила в ОДС Первомайского РУВД накануне около полуночи. Инспекторы ДПС задержали водителя и доставили его на освидетельствование.
В крови 32-летнего минчанина оказалось 2,26 промилле алкоголя. Нарушитель пояснил, что после употребления спиртного сел за руль и по пути к дому решил заехать перекусить.
На мужчину составили административный материал, автомобиль перевезли на охраняемую стоянку.