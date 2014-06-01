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      • ГАИ Минска задержала водителя с 2,26 промилле алкоголя

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:11
      (голосов: 0)
      ГАИ Минска задержала водителя с 2,26 промилле алкоголя.

      Данные о том, что на улице Шугаева машиной марки "Пежо" управляет мужчина с явными признаками опьянения, поступила в ОДС Первомайского РУВД накануне около полуночи. Инспекторы ДПС задержали водителя и доставили его на освидетельствование.

      В крови 32-летнего минчанина оказалось 2,26 промилле алкоголя. Нарушитель пояснил, что после употребления спиртного сел за руль и по пути к дому решил заехать перекусить.

      На мужчину составили административный материал, автомобиль перевезли на охраняемую стоянку.
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