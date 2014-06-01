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      • В Беларуси прием документов в вузы начнется 18 июля

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 10:02
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      В Беларуси прием документов в вузы начнется 18 июля. Сроки проведения вступительной кампании определены постановлением Министерства образования страны.

      Согласно документу, в госучреждениях высшего образования (УВО) за счет бюджетных средств и на платной основе документы можно будет подать с 18 по 24 июля.

      На очной (дневной) форме в вузах сельскохозяйственного профиля (за счет бюджетных средств и на платной основе) и по всем специальностям в Военной академии и Институте пограничной службы Беларуси, а также на военных факультетах и военном институте без права юридического лица в УВО за счет бюджетных средств - с 18 по 26 июля.

      С 15 ноября по 5 декабря документы примут у поступающих на заочную форму получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.
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