В Беларуси прием документов в вузы начнется 18 июля

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

В Беларусиначнется. Сроки проведения вступительной кампании определены постановлением Министерства образования страны.Согласно документу, в госучреждениях высшего образования (УВО) за счет бюджетных средств и на платной основе документы можно будет подать с 18 по 24 июля.На очной (дневной) форме в вузах сельскохозяйственного профиля (за счет бюджетных средств и на платной основе) и по всем специальностям в Военной академии и Институте пограничной службы Беларуси, а также на военных факультетах и военном институте без права юридического лица в УВО за счет бюджетных средств - с 18 по 26 июля.С 15 ноября по 5 декабря документы примут у поступающих на заочную форму получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.