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      • Лукашенко подписал закон о возможности смертной казни за попытку теракта

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 09:56
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      Александр Лукашенко подписал закон о возможности казни за покушение на теракт. Соответствующий документ уже выложен на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

      "В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни – расстрела - до отмены смертной казни - за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 124 ("акт терроризма против представителя иностранного государства или международной организации"), частью 3 статьи 126 ("акт международного терроризма"), частью 3 статьи 289 ("акт терроризма") и частью 2 статьи 359 ("акт терроризма против государственного или общественного деятеля") настоящего кодекса, либо за сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах некоторые иные особо тяжкие преступления", - сказано в документе.

      Там отмечается, что "смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением покушения на совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 и частью 2 статьи 359 настоящего кодекса".

      Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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