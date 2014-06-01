Лукашенко подписал закон о возможности смертной казни за попытку теракта

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Александро возможности казни за покушение на. Соответствующий документ уже выложен на Национальном правовом интернет-портале Беларуси."В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни – расстрела - до отмены смертной казни - за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 124 ("акт терроризма против представителя иностранного государства или международной организации"), частью 3 статьи 126 ("акт международного терроризма"), частью 3 статьи 289 ("акт терроризма") и частью 2 статьи 359 ("акт терроризма против государственного или общественного деятеля") настоящего кодекса, либо за сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах некоторые иные особо тяжкие преступления", - сказано в документе.Там отмечается, что "смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением покушения на совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 и частью 2 статьи 359 настоящего кодекса".Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.