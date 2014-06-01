  • » » В Беларуси нашли тело одного из трех детей, пропавших в Смоленске

      • В Беларуси нашли тело одного из трех детей, пропавших в Смоленске

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:41
      (голосов: 0)
      Тело одного из трех детей, пропавших в Смоленске в марте, нашли в Витебской области.

      В марте следователи возбудили уголовное дело за "убийство" после исчезновения 3 детей в Смоленске.

      7 марта двое братьев и 8-летний мальчик вышли из дома и ушли в неизвестном направлении. Горожане видели, как дети прогуливались вдоль берега реки Днепр. Тело одного из братьев на следующие сутки обнаружили в реке водолазы.

      14 мая в месте разлива реки Днепр около села Приднепровье Оршанского района нашли тело 10-летнего ребенка без признаков насильственной смерти. Личность мальчика установили по одежде и антропометрическим данным.

      Поиски 8-летнего мальчика продолжаются, проводятся и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств  случившегося.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь