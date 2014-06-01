В Беларуси нашли тело одного из трех детей, пропавших в Смоленске

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, пропавших в Смоленске в марте,В марте следователи возбудили уголовное дело за "убийство" после исчезновения 3 детей в Смоленске.7 марта двое братьев и 8-летний мальчик вышли из дома и ушли в неизвестном направлении. Горожане видели, как дети прогуливались вдоль берега реки Днепр. Тело одного из братьев на следующие сутки обнаружили в реке водолазы.14 мая в месте разлива реки Днепр около села Приднепровье Оршанского района нашли тело 10-летнего ребенка без признаков насильственной смерти. Личность мальчика установили по одежде и антропометрическим данным.Поиски 8-летнего мальчика продолжаются, проводятся и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.