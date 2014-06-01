Лукашенко призвал пойти по пути Китая в информационной борьбе против Запада

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Лукашенко заявил сегодня, что странам ОДКБ надопротив Запада."Нужно подумать серьезно и, может быть, пойти по пути Китая в информационной борьбе, особенно в интернете. Государства - члены ОДКБ должны повысить эффективность противодействия вызовам и угрозам в информационном пространстве.Против нас развернута гибридная война, основной составляющей частью которой является информационная война. Чтобы этому противостоять, нужно максимально использовать потенциал соглашения ОДКБ от 2017 года о сотрудничестве в области информационной безопасности, активнее продвигать ОДКБ в соцсетях, которые интенсивно использует Запад, с целью действенного реагирования на фейки и информационные вбросы", - отметил Президент.