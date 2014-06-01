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      • Лукашенко призвал пойти по пути Китая в информационной борьбе против Запада

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 15:44
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко заявил сегодня, что странам ОДКБ надо пойти по пути Китая в информационной борьбе против Запада.

      "Нужно подумать серьезно и, может быть, пойти по пути Китая в информационной борьбе, особенно в интернете. Государства - члены ОДКБ должны повысить эффективность противодействия вызовам и угрозам в информационном пространстве.

      Против нас развернута гибридная война, основной составляющей частью которой является информационная война. Чтобы этому противостоять, нужно максимально использовать потенциал соглашения ОДКБ от 2017 года о сотрудничестве в области информационной безопасности, активнее продвигать ОДКБ в соцсетях, которые интенсивно использует Запад, с целью действенного реагирования на фейки и информационные вбросы", - отметил Президент.
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