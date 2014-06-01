Нас завтра может не быть - Лукашенко призвал страны ОДКБ к сплочению

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Александрзаявил, что без скорейшего сплочения государств-членов. Данную тему он затронул в ходе своего выступая на саммите организации, который проходит в Москве."Но можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей организации вместе также связаны узами солидарности и поддержки? Как показывают последние события, может, я ошибаюсь, но, похоже, нет. Чего только стоит запрет отдельными партнерами по ОДКБ полетов к ним самолетов национальных авиакомпаний других членов организации. На фоне оголтелого санкционного прессинга со стороны консолидированного Запада постулат единства и солидарности срабатывает далеко не всегда", - сказал Президент.По его словам, это видно по голосованию в международных организациях."С молчаливого согласия наших партнеров Беларусь и РФ, вопреки всем законам международной жизни, по прихоти Запада шельмуются и исключаются из международных организаций.На все страны ОДКБ Запад оказывает давление. Но для таких ситуаций существует коллективная взаимная поддержка. Без нашего скорейшего сплочения, без укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть. Со стороны наших недругов идет планомерное расшатывание опорных точек союзнический связей. В этом мы сами частично помогаем Западу. Уверен, если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адский, как говорят, санкций", - отметил глава государства.