  • » » Лукашенко заявил о недружественных действиях со стороны Украины

      • Лукашенко заявил о недружественных действиях со стороны Украины

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 15:32
      (голосов: 0)
      Сегодня, 16 мая, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь ощущает недружественные действия со стороны Украины последние 2 года.

      "Украину натравливали и подстрекали, пичкая ее национализмом, нацизмом…, фашизмом и русофобией, оружием. После выборов в Беларуси в августе 2020 года в отношении взаимодействия с нами Украина полностью легла под Запад. На протяжении последних двух лет мы постоянно ощущаем на себе недружественные акции со стороны нашей южной соседки", - заявил белорусский лидер на саммите ОДКБ, который проходит в российской столице.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь