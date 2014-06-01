Лукашенко заявил о недружественных действиях со стороны Украины

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Сегодня, 16 мая, Александрзаявил, что Беларусь ощущаетпоследние 2 года."Украину натравливали и подстрекали, пичкая ее национализмом, нацизмом…, фашизмом и русофобией, оружием. После выборов в Беларуси в августе 2020 года в отношении взаимодействия с нами Украина полностью легла под Запад. На протяжении последних двух лет мы постоянно ощущаем на себе недружественные акции со стороны нашей южной соседки", - заявил белорусский лидер на саммите ОДКБ, который проходит в российской столице.