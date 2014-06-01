НАТО агрессивно наращивает мускулы, заявил Лукашенко

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Сегодня, 15 мая, Александрзаявил, что Запад не хочет смириться с уходом в прошлое однополярной системы мироустройства."Наша встреча проходит в непростое время, время передела мира. Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое, но коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций", - сказал глава государства на саммите ОДКБ в Москве.По его словам, у западных границ республики "осуществляется бряцание натовским оружием, альянс затягивает в свой состав ранее нейтральные государства"., действует по принципу "кто не с нами, тот против нас", - добавил белорусский лидер.