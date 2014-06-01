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      • НАТО агрессивно наращивает мускулы, заявил Лукашенко

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 15:29
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      Сегодня, 15 мая, Александр Лукашенко заявил, что Запад не хочет смириться с уходом в прошлое однополярной системы мироустройства.

      "Наша встреча проходит в непростое время, время передела мира. Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое, но коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций", - сказал глава государства на саммите ОДКБ в Москве.

      По его словам, у западных границ республики "осуществляется бряцание натовским оружием, альянс затягивает в свой состав ранее нейтральные государства".

      "НАТО агрессивно наращивает военные "мускулы", действует по принципу "кто не с нами, тот против нас", - добавил белорусский лидер.
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