Хмель: резких повышений тарифов на ЖКХ в Беларуси в этом и следующем году не будет

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на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси в этом и следующем году не будет. Такое заявление сделал министр ЖКХ."При сравнении ЕC с нами нужно понимать, что благодаря грамотной политике, которую проводит Президет, у нас сегодня довольно доступные цены на энергоресурсы. Это определяет, в том числе, стоимость тарифов. Никаких резких повышений тарифов на жилищно-коммунальные услуги у нас ни в 2022 году, ни в 2023 не будет. Как работали, так и будем работать планово в этом направлении.Мы сегодня понимаем, что 35% обращений граждан касаются содержания жилищного фонда. Уже в 2021 году практически 3% капитального ремонта всего жилищного фонда по стране выполнили. И будем продолжать", - сказал АндрейОн добавил, что текущий ремонт жилых домов, например, течь кровли, стыков стеновых панелей, выполняется лишь за счет бюджетных средств."Графики составляются, и на сегодняшний момент понятно, что многие люди, не видя свой дом в перспективном графике на 5 лет, переживают, но очередь придет", - заключил глава ведомства.