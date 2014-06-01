Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Москву

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Сегодня, 16 мая, Александрдля участия в саммите ОДКБ."Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск. В Москве он примет участие во "Встрече лидеров" стран - членов ОДКБ. Саммит пройдет в Кремле. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации", - сказано в распространеном сообщении.Белорусский лидер также проведет двусторонние переговоры с Владимиром Путиным. Одной из ключевых тем станут вопросы развития кооперации и работа над импортозамещением.