  • » » Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Москву

      • Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Москву

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 10:08
      (голосов: 0)
      Сегодня, 16 мая, Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву для участия в саммите ОДКБ.

      "Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск. В Москве он примет участие во "Встрече лидеров" стран - членов ОДКБ. Саммит пройдет в Кремле. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации", - сказано в распространеном сообщении.

      Белорусский лидер также проведет двусторонние переговоры с Владимиром Путиным. Одной из ключевых тем станут вопросы развития кооперации и работа над импортозамещением.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь