Минск допускает возможность провокаций от Украины, сообщили в генштабе ВС

Первый заместитель главы Генерального штаба вооруженных сил Беларуси Игорь Король заявил, что не исключены провокации со стороны Украины.
"Украинцы минируют дороги, мосты на сопредельной территории, ведут усиленное патрулирование усиленными нарядами. Все вооружены, все с боевым оружием, поэтому провокации могут быть любыми", - сказал Король в интервью телеканалу СТВ.
По его словам, есть "объективные данные, что у наших границ на Овручском направлении развернуты станции контрбатарейной борьбы США".
"Сегодня на Ровенском направлении Украина сосредоточила против Беларуси примерно 10 000 военнослужащих. На Овручском направлении их 6 000, на Черниговском – 4 500. Есть среди них артиллерийские, вооруженные самыми современными американскими средствами, и подразделения противовоздушной обороны", - рассказал Король.
Он обратил внимание и на поставку странами Запада вооружения Украине.
"Мы говорили о вооружениях, которые поставляют на юг нашей страны, американцы по лендлизу, страны ЕС. На сегодня уже есть информация, что очень много военнослужащих Украины – около 1 500 человек – учатся в учебных центрах Германии. В Эстонии открыт такой учебный центр, где их учат применению новых видов оружия, которое им будут поставлять по лендлизу. Поэтому говорить о том, что будут сбагривать один металлолом, наверное, неправомерно", - добавил замначальника Генштаба ВС республики.