Минск допускает возможность провокаций от Украины, сообщили в генштабе ВС

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Первый заместитель главы Генерального штаба вооруженных сил Беларуси Игорь Король заявил, что не исключены"Украинцы минируют дороги, мосты на сопредельной территории, ведут усиленное патрулирование усиленными нарядами. Все вооружены, все с боевым оружием, поэтому провокации могут быть любыми", - сказал Король в интервью телеканалу СТВ.По его словам, есть "объективные данные, что у наших границ на Овручском направлении развернуты станции контрбатарейной борьбы США"."Сегодня на Ровенском направлении Украина сосредоточила против Беларуси примерно 10 000 военнослужащих. На Овручском направлении их 6 000, на Черниговском – 4 500. Есть среди них артиллерийские, вооруженные самыми современными американскими средствами, и подразделения противовоздушной обороны", - рассказал Король.Он обратил внимание и на поставку странами Запада вооружения Украине."Мы говорили о вооружениях, которые поставляют на юг нашей страны, американцы по лендлизу, страны ЕС. На сегодня уже есть информация, что очень много военнослужащих Украины – около 1 500 человек – учатся в учебных центрах Германии. В Эстонии открыт такой учебный центр, где их учат применению новых видов оружия, которое им будут поставлять по лендлизу. Поэтому говорить о том, что будут сбагривать один металлолом, наверное, неправомерно", - добавил замначальникареспублики.