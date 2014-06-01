Примерно 52 000 жителей Литвы и Латвии въехали в Беларусь за месяц

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Литвы и Латвии. Об этом сегодня, 15 мая, рассказали в Государственном пограничном комитете страны."Учитывая высокий запрос на белорусский безвиз со стороны иностранцев, руководство страны решило продлить права безвизового въезда. Граждане Литвы и граждане (неграждане) Латвии смогут прибывать в Беларусь без визы до 31 декабря. В общей сложности с 15 апреля в Беларусь проследовали около 52 000 граждан Литвы и Латвии, 65% из них - по безвизу", - сообщили в ГПК.В ведомстве напомнили, что пересекать границу без визы для граждан (неграждан) Латвии и Литвы будет возможно в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском участках границы. Воспользоваться правом безвиза можно неограниченное количество раз, разрешается находиться на всей территории Беларуси.