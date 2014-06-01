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      • Белорусские дзюдоисты завоевали 14 наград на турнирах в России

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:13
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      Белорусские дзюдоисты завоевали 14 наград на турнирах в России.

      На турнире в Хабаровске Артем Колосов стал серебряным призером в весовой категории 60 кг. "Бронзу" выиграли Егор Трухан (73 кг), Александр Сидорик (90 кг) и Даниэль Мукете (100 кг).

      Две бронзовые награды завоевали на профессиональных соревнованиях среди женщин "Петербургский вызов" Ксения Данилович (52 кг) и Дарья Концевая (78 кг).

      На турнире "Памяти героев Отечества" среди юношей и девушек до 18 лет в Тюмени белорусы взяли 2 "золота" - Евгений Горбачев (60 кг) и Антон Дубовик (66 кг). "Серебро" у Арины Макеенко (48 кг), а "бронзы" - у Софьи Воропай (44 кг), Виолетты Федоровы (63 кг), Александры Купченко (70 кг), Стаса Ольхова (60 кг) и Константина Гуркаева (50 кг).
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