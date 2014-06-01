В ОДКБ войдут десятки стран, считает министр обороны Беларуси

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Организация Договора о коллективной безопасности () будет расширяться, через несколько лет в нее войдут десятки стран. Такое заявление сегодня, 15 мая, сделал"Я думаю, что организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не 6 стран. Это будут, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств", - сказал Виктор Хренин.Он считает, что "угрозы и вызовы постоянно меняются"."Разумеется, я не думаю, что куда-то исчезнут цветные революции, пропадут терроризм и наркотрафик, торговля людьми и т.д. На фоне этих вызовов и будет развиваться организация, определяя соответствующие формирования и средства, которые должны противодействовать новым вызовам и угрозам", - добавил глава оборонного ведомства.