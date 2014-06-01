В ОДКБ войдут десятки стран, считает министр обороны Беларуси

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет расширяться, через несколько лет в нее войдут десятки стран. Такое заявление сегодня, 15 мая, сделал министр обороны Беларуси.
"Я думаю, что организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не 6 стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств", - сказал Виктор Хренин.
Он считает, что "угрозы и вызовы постоянно меняются".
"Разумеется, я не думаю, что куда-то исчезнут цветные революции, пропадут терроризм и наркотрафик, торговля людьми и т.д. На фоне этих вызовов и будет развиваться организация, определяя соответствующие формирования и средства, которые должны противодействовать новым вызовам и угрозам", - добавил глава оборонного ведомства.