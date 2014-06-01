Головченко: санкции против Беларуси и России раскачивают всю мировую экономику

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раскачивают всю. Такое заявление сегодня, 14 мая, сделал премьер-министр республики."Целью санкций было поставить Беларусь и РФ на колени, однако, мы видим, что в результате происходит в мире. Обратная сторона санкций - это проблемы с продовольствием, с удобрениями, с ростом цен на энергоносители (то, от чего сейчас Европа в шоке), это инфляция. Санкции раскачивают всю мировую экономику. Беларусь была одним из важнейших поставщиков топлива на рынок ЕС, в частности дизельного топлива. Мощностей по дизельному топливу в Европе не хватает. Сейчас мы видим, что цены на заправках в Европе начинаются от 2 евро за литр топлива. Это обратный эффект санкций", - сказал Роман Головченко.Кроме того, по его словам, мировые цены на продовольствие бьют рекорды."ООН и ее структуры бьют в колокола. Миру грозит голод. Но США и союзникам, похоже, на это наплевать. Санкции - это опасный инструмент, которым пользуются без всяких правил. Чем это все закончится, спрогнозировать очень сложно", - заключил глава белорусского правительства.