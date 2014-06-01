Под Минском проходит учебный сбор территориальных войск

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Минского района проходит в Беларуси, основное внимание уделяется боевой подготовке.Проверки войск организуются в условиях, максимально приближенных к реальным. Военнообязанные выехали на полигоны, где повышают оружейные навыки. В программе - контрольные стрельбы из пистолета, автомата, метание гранат. В ходе сбора сформирован отдельный стрелковый батальон, проводится боевое слаживание.Уже прошли занятия по огневой подготовке, изучили оружие, прошли занятия по инженерной подготовке, радиационно-химической, биологической защите, занятия по тактико-специальной подготовке по выполнению задач территориальной обороны, чтобы люди понимали, к каким задачам они должны быть готовы.Ранее оборонное ведомство страны заявило, что в рамках проверки органов управления территориальной обороны с 10 мая текущего года осуществляется формирование территориальных войск Кобринского и Лидского районов на западе и юге Беларуси. В министерстве пояснили, что из запаса на военные сборы планируется призвать примерно 430 человек.