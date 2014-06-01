В парламенте Беларуси назвали снос памятников на Западе хамством

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В парламенте Беларусина Западе"У меня самое негативное отношение к этому. Даже не просто негативное, а это вызывает возмущение. Этим действиям нет ни оправдания, ни объяснения. Как можно сегодня разрушать то, что дало тебе жизнь в свое время? То, что люди сделали ценой своей жизни, спасая от фашизма эти страны. А сегодня забыто все", - заявила председатель верхней палаты белорусского парламента.По словам Натальи Кочановой, "это абсолютно неразумная политика, которая отразится на жизни этих государств и народов"."Так быть не должно, потому что без прошлого - нет будущего. Мы неоднократно об этом говорили. И тогда, когда происходят вот такие события, которые не просто трудно объяснимы - это хамство, беспредел, это непозволительно. А в большей степени мы видим, что народ этим возмущается. Ведь люди видят, что так быть не должно. Но это характеризует политиков этих стран", - добавила спикер верхней палаты законодательного органа.Напомним, парламент Латвии принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с РФ об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги, расположенного в рижском парке Победы. 11 мая полиция закрыла доступ к памятнику. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая. 12 мая парламент Латвии разрешил снос памятника. Сегодня, 13 мая, Рижская дума проголосовала за снос памятника.