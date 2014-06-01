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      • В Минске раскрыли разбойное нападение на ломбард пятилетней давности

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 15:22
      (голосов: 0)
      В Минске раскрыли разбойное нападение на ломбард пятилетней давности.

      Осенью 2016 года во Фрунзенском районе столицы мужчина в перчатках и капюшоне зашел в ломбард, направил на кассира предмет, похожий на пистолет, потребовал деньги. Девушка-кассир отказалась, выбрала удобный момент и захлопнула перед ним окошко. Задержать молодого человека по горячим следам не смогли, но оперативные мероприятия не прекращались. А на днях его задержали.

      29-летний фигурант признал свою вину и сказал, что в момент нападения был пьян. Игрушечный пистолет он купил в магазине. Нарушителю грозит до 15 лет лишения свободы.
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