В Минске раскрыли разбойное нападение на ломбард пятилетней давности.

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В Минске раскрылипятилетней давности.Осенью 2016 года во Фрунзенском районе столицы мужчина в перчатках и капюшоне зашел в ломбард, направил на кассира предмет, похожий на пистолет, потребовал деньги. Девушка-кассир отказалась, выбрала удобный момент и захлопнула перед ним окошко. Задержать молодого человека по горячим следам не смогли, но оперативные мероприятия не прекращались. А на днях его задержали.29-летний фигурант признал свою вину и сказал, что в момент нападения был пьян. Игрушечный пистолет он купил в магазине. Нарушителю грозит до 15 лет лишения свободы.